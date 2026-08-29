Русская весна
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Русская весна

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Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, наступающим на Запорожском фронте (ВИДЕО)

Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, наступающим на Запорожском фронте (ВИДЕО)

Бойцы с Краматорского направления благодарят наших читателей за тепловизоры, рации, пауэрбанки, антитепловизионные пончо, масксети и другое оборудование.

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