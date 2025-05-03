Как законно избежать платы за капитальный ремонт в России?

В России многие собственники жилья в многоквартирных домах задаются вопросом: можно ли избежать уплаты взносов на капитальный ремонт? Ответ, как выясняется, не однозначен, и зависит от целого ряда обстоятельств.
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