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Ольга Бузова потеряла 1 млн рублей из-за несостоявшегося отпуска в Куршевеле

Ольга Бузова потеряла 1 млн рублей из-за несостоявшегося отпуска в Куршевеле

Бузова добавила, что намерена добиваться от отеля возвращения такой большой суммы денег. Фото: из открытых источников Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала поклонникам, что планировала в марте отправиться в отпуск на курорт в Куршевеле.

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