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Египетский суд приговорил телеведущую и ещё 11 человек к смертной казни

Египетский суд приговорил телеведущую и ещё 11 человек к смертной казни

Каирский уголовный суд постановил казнить известную египетскую телеведущую Сару Халифу и ещё 11 человек по делу о создании преступной группировки.

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