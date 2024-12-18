Ледяной дождь и мокрый снег: петербуржцев предупредили о сложной погоде 19 декабря

Будут сильные температурные колебания Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале сообщил, что сегодня, 18 декабря, в регионе ожидается очень холодный день, а в самой Северной столице температура будет колебаться в пределах -15…-13 градусов.