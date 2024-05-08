МВФ: мировая экономика разделилась на три блока из-за геополитических проблем

Как заявила в ходе выступления в Стенфордском университете первый замдиректора МВФ Гита Гопинат, мировая экономика разделилась под влиянием геополитических проблем на три блока: объединенные вокруг Китая, США, а также неприсоединившиеся.
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