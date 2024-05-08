Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Да  ПОДОНКИ  уже под  КОНФИСКАЦИЮ  ХОТЯТ ПОДВЕСТИ ...!!!МВД: Британия сни...
  • Evgenija Palette
    Эти ОСТРОВНЫЕ ПИГМЕИ НИКАК НЕ УЙМУТСЯ...МВД: Британия сни...
  • Степан Капуста
    Так она Гопитан или Гопинат?МВФ: мировая экон...

МВФ: мировая экономика разделилась на три блока из-за геополитических проблем

МВФ: мировая экономика разделилась на три блока из-за геополитических проблем

Как заявила в ходе выступления в Стенфордском университете первый замдиректора МВФ Гита Гопинат, мировая экономика разделилась под влиянием геополитических проблем на три блока: объединенные вокруг Китая, США, а также неприсоединившиеся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Степан Капуста
Так она Гопитан или Гопинат?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх