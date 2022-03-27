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Тренер Дании поддержал идею Кейна об обсуждении прав человека в Катаре с капитанами сборных: «Место проведения должно соответствовать целям ООН»

Тренер сборной Дании поддержал идею обсудить ситуацию с правами человека в Катаре. Ранее капитан сборной Англии Харри Кейн сообщил, что обсудит происходящее с капитанами других сборных, чтобы договориться о действиях на турнире.

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