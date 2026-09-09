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Пункт-А

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В Астрахань приедет Константин Хабенский

В Астрахань приедет Константин Хабенский

Они примут участие в фестивале «Театральная дельта». V Международный фестиваль-форум «Театральная дельта» стартует 17 сентября в Астраханском драматическом театре.

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