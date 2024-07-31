О попытке государственного переворота в Венесуэле 1. В стране продолжаются поддерживаемые из-за рубежа протесты, армия и полиция занимаются их подавлением.
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О попытке государственного переворота в Венесуэле 1. В стране продолжаются поддерживаемые из-за рубежа протесты, армия и полиция занимаются их подавлением.
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