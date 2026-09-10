Какую муху можно перепутать с клещом

В конце лета появляется насекомое, похожее на клеща, рассказал биолог Дмитрий Сафонов. Сезон его активности длится до первых заморозков.
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