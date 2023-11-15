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Лучший моменты среды на итоговом турнире: Медведев обыграл Зверева, Алькарас – Рублева

Лучший моменты среды на итоговом турнире: Медведев обыграл Зверева, Алькарас – Рублева

Tennis TV опубликовал хайлайты среды на итоговом турнире ATP в Турине. В первом одиночном матче Андрей Рублев уступил Карлосу Алькарасу – 5:7, 2:6.

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