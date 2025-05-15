Глава МИД Украины Сибига, входящий в делегацию по переговорам с Россией, в Турции встретился с Рубио и Грэмом

Находящийся в составе украинской делегации на переговорах с Россией в Турции министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже успел провести переговоры в Анталье с гостями из Америки, очевидно, чтобы получить консультации перед встречей с российской делегацией.
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