«Делайте из них кулоны и носите на шее»: Украина ответила на ультиматум Греции — ракеты для Patriot в обмен на отказ от ударов по танкерам

Греция потребовала от Украины не атаковать греческие танкеры, находящиеся в российских портах, в обмен на возможную передачу Киеву ракет для американских зенитных комплексов Patriot.
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