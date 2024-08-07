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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование показало, что увеличение скорости вентиляции воздуха не помогает снизить распространение вируса гриппа

Согласно новому исследованию, проведённому группой учёных из Университета Эмори (Emory University), Медицинской школы Университета Питтсбурга (University of Pittsburgh School of Medicine), Технологического института Вирджинии (Virginia Techи), увеличение вентиляции в детских учреждениях не всегда может помочь предотвратить распространение вируса гриппа.

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