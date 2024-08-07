Исследование показало, что увеличение скорости вентиляции воздуха не помогает снизить распространение вируса гриппа

Согласно новому исследованию, проведённому группой учёных из Университета Эмори (Emory University), Медицинской школы Университета Питтсбурга (University of Pittsburgh School of Medicine), Технологического института Вирджинии (Virginia Techи), увеличение вентиляции в детских учреждениях не всегда может помочь предотвратить распространение вируса гриппа.
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