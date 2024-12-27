За неделю после активной борьбы с читерством команда Team Jade заблокировала 1729 пользователей в игре Delta ForceВ духе открытости Team Jade регулярно информирует о ситуации с античитами, предоставляя порой весьма неожиданные статистические данные.
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