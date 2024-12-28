Счастливую Анджелину Джоли вместе с дочерью Вивьен заметили на улицах Лос-Анджелеса

Звезда Голливуда Анджелина Джоли, давным-давно полюбившаяся публике за свои актерские способности и выдающуюся красоту, была замечена на улицах Лос-Анджелеса во время праздничного шопинга вместе со своей дочерью Вивьен.
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