Жители Варнавина поздравили с Днём Победы воинов-земляков в Курской области

Незабываемыми событиями были наполнены майские праздники в Варнавинском округе. 9 Мая в 20‑й раз на главной площади Варнавино состоялись военный парад, шествие, на котором торжественно было пронесено знамя «Бессмертного полка».
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