Китай приглашает предприятия из всех стран инвестировать в Сянган и налаживать там бизнес -- МИД КНР

Пекин, 2 января /Синьхуа/ -- Китай приглашает предприятия из всех стран инвестировать в специальный административный район /САР/ Сянган и налаживать там бизнес, чтобы воспользоваться выгодами от развития региона и от курса "одна страна, две системы".
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