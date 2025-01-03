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Китай

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Китай приглашает предприятия из всех стран инвестировать в Сянган и налаживать там бизнес -- МИД КНР

Пекин, 2 января /Синьхуа/ -- Китай приглашает предприятия из всех стран инвестировать в специальный административный район /САР/ Сянган и налаживать там бизнес, чтобы воспользоваться выгодами от развития региона и от курса "одна страна, две системы".

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