Сотрудниками транспортной полиции пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой подозреваются в серии краж, совершенных с использованием IT-технологий

«Оперативниками Главного управления на транспорте МВД России во взаимодействии с коллегами из Центрального и Приволжского федеральных округов и сотрудниками Следственного департамента МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы.
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