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«Для меня это впервые»: почему публичные откровения мамы певца SHAMANа о его браке и новой спутнице спровоцировали бурные обсуждения

«Для меня это впервые»: почему публичные откровения мамы певца SHAMANа о его браке и новой спутнице спровоцировали бурные обсуждения

Недавнее появление популярного исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и его матери Людмилы в эфире телевизионной программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым обернулось неожиданными откровениями.

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