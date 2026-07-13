«Для меня это впервые»: почему публичные откровения мамы певца SHAMANа о его браке и новой спутнице спровоцировали бурные обсуждения

Недавнее появление популярного исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и его матери Людмилы в эфире телевизионной программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым обернулось неожиданными откровениями.
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