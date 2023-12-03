Wildberries рассказал о процессе дела о хищении 385 млн руб. с площадки

Группа преступников, состоящая из полусотни человек, провела скоординированную атаку на крупнейший онлайн-магазин Wildberries, в результате которой компания потеряла свыше 385 миллионов рублей, информирует РБК.
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