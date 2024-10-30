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МЧС предупреждает калужан о гололеде

МЧС предупреждает калужан о гололеде

ГУ МЧС России по Калужской области предупреждает о гололеде в регионе. По данным Калужского ЦГМС - Филиала ФГБУ "Центральный УГМС", в ближайший час с сохранением до 12 часов 30 октября местами по Калужской области ожидается гололед.

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