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Пожар в Палисейдс: последствия новогодней пиротехники в Лос-Анджелесе

Пожар в Палисейдс: последствия новогодней пиротехники в Лос-Анджелесе

В округе Лос-Анджелес, в районе Палисейдс, пожар, возможно вызванный повторным возгоранием, возник из-за пиротехники в новогоднюю ночь.

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