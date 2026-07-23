Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил, что оскорбительные слова нового украинского главкома Михаила Драпатого о россиянах доказывают нацистскую сущность киевского режима.
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