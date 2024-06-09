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Царьград

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ВМС Британии сообщили о нападении на судно близ йеменского порта Адена

ВМС Британии сообщили о нападении на судно близ йеменского порта Адена

Кто именно напал на корабль не уточняется. Суда в Красном море призвали соблюдать осторожность.Управление морских торговых операций Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) при британских ВМС сообщило, что одно из судов в Аденском заливе у побережья Йемена было атаковано.

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