Капитан «Динамо» пожелал успехов Овечкину в борьбе с рекордом Гретцки

Капитан хоккейного клуба «Динамо» Даниил Фомин выразил поддержку нападающему клуба «Вашингтон» Александру Овечкину и пожелал ему удачи в попытке побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф.