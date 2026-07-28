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Регионы России

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Капитан «Динамо» пожелал успехов Овечкину в борьбе с рекордом Гретцки

Капитан «Динамо» пожелал успехов Овечкину в борьбе с рекордом Гретцки

Капитан хоккейного клуба «Динамо» Даниил Фомин выразил поддержку нападающему клуба «Вашингтон» Александру Овечкину и пожелал ему удачи в попытке побить рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в НХЛ с учетом плей-офф.

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