Оценки South of Midnight, FNAF 2 фильм, Ubisoft на краю пропасти, почему Nintendo подняла цены…

Журналисты опубликовали рецензии South of Midnight; пресса поделилась превью Nintendo Switch 2, аналитики рассказали, почему новая консоль стоит так дорого; Holstin получила новый трейлер, летом стартует кампания на Kickstarter; акционеры Ubisoft бунтуют и требуют отмены договора с Tencent; гипотеза о королевской битве в Battlefield 6 получила новые подтверждения; авторы Stray Gods готовят карточный роуг-лайт Malys; Five Nights at Freddy’s получит вторую экранизацию .