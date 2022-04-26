Игорь Маковский: материально-техническое обеспечение – стратегически важный вопрос для надежного электроснабжения

Игорь Маковский: материально-техническое обеспечение – стратегически важный вопрос для надежного электроснабжения

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где особое внимание уделил реализации мероприятий по материально-техническому обеспечению филиалов.

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