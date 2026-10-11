Нападения на людей в школах Польши: один человек умер, 13 ранены, задержано более 100 подростков

Жестокие нападения с холодным оружием произошли в трех школах с 7 по 10 октября 2026 года. Задержано 117 человек, большинство из них – молодые люди в возрасте от 13 до 19 лет, некоторые дети младше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АТ Колокольцев озвуч...
- РА 604 л.с., полный ...
- ЛЛ Колокольцев озвуч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым