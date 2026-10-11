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Нападения на людей в школах Польши: один человек умер, 13 ранены, задержано более 100 подростков

Нападения на людей в школах Польши: один человек умер, 13 ранены, задержано более 100 подростков

Жестокие нападения с холодным оружием произошли в трех школах с 7 по 10 октября 2026 года. Задержано 117 человек, большинство из них – молодые люди в возрасте от 13 до 19 лет, некоторые дети младше.

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