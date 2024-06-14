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Apple станет первой компанией, которой ЕС предъявит обвинение по закону DMA — из-...

Apple станет первой компанией, которой ЕС предъявит обвинение по закону DMA — из-...

Apple станет первой компанией, которой ЕС предъявит обвинение по закону DMA — из-за монополии App StoreЕвропейская комиссия планирует предъявить компании Apple обвинения в нарушении Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) из-за подавления конкуренции на рынке мобильных приложений.

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