Apple станет первой компанией, которой ЕС предъявит обвинение по закону DMA — из-за монополии App StoreЕвропейская комиссия планирует предъявить компании Apple обвинения в нарушении Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) из-за подавления конкуренции на рынке мобильных приложений.
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