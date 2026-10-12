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Авто Новости

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Почему мой новый кроссовер за четыре месяца подешевел на полмиллиона: личный опыт владельца Tenet T4

Почему мой новый кроссовер за четыре месяца подешевел на полмиллиона: личный опыт владельца Tenet T4

Когда речь заходит о покупке нового автомобиля, большинство из нас руководствуется простой логикой: чем дешевле машина в салоне, тем выгоднее сделка.

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