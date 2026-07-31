Азиатские рынки завершили неделю разнонаправленно

Ключевые фондовые площадки Азии завершили неделю с разнонаправленной динамикой: японский Nikkei 225 вырос на 4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%, австралийский ASX 200 потерял 0,2%, индийский Nifty 50 прибавил 0,4%.
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