24 октября в 19:30 — премьера на телеканале «Карусель». Зрители увидят захватывающий семейный фильм «Денискины рассказы» (6+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Москве открылся...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым