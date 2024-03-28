Эксперт объяснил, чем вооружённая охрана ТЦ опасна для посетителей

Климов обратил внимание на дополнительные траты и риск, что наличие оружия спровоцирует чаще решать конфликты не переговорами, а силой Президент Российского совета торговых центров Олег Климов заявил, что у предложения усилить охрану в ТЦ, выдав ей оружие, есть несколько существенных минусов.