Составителя поездов осудят за столкновение локомотива со зданием в Алтайском крае

Ущерб от аварии составил более 2,9 миллиона рублей В Алтайском крае суд рассмотрит дело составителя поездов, который обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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