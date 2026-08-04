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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанат «Акрона» – Бокоеву: «Ростов» сраный обыграть не можете – #####, вы серьезно? Дзюба был – ### с ним, вы не били по воротам. Сейчас вам че, #####, мешает? Вы че творите?!»

Защитнику « Акрона »  Марату Бокоеву пришлось столкнуться с негодованием болельщиков после третьего поражения подряд – от « Ростова » (0:4) в FONBET Кубке России.

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