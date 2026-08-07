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На Кубань идет опасная жара! Гипертоникам, пожилым и младенцам лучше остаться дома

На Кубань идет опасная жара! Гипертоникам, пожилым и младенцам лучше остаться дома

Кубань накроет пик жары: в Краснодаре ожидается самый знойный день лета с температурой до +40 градусов Жителей Краснодара и Краснодарского края предупредили о резком усилении жары.

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