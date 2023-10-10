NYT: невзирая на санкции, РФ может опередить ЕС и США по росту ВВП

Введенные полтора года назад жесткие санкции не обрушили российскую экономику. По темпам роста валового внутреннего продукта Россия может обогнать США и страны Евросоюза, предупредила газета The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии