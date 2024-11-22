Чикунову больше не будут объявлять на российских стартах как «победительницу чемпионок Олимпиады»

Об этом сообщил вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин. В августе стало известно, что в ближайшие четыре года пловчиху Чикунову будут объявлять на российских стартах как «двукратную победительницу чемпионок Олимпиады-2024».