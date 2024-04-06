Врачи из Актау выехали в Бейнеу для оказания помощи эвакуированным жителям из Атырауской области.

6 апреля врачи из Мангистауской областной больницы направились в Бейнеуский район, чтобы оказать неотложную медицинскую помощь жителям Атырауской области, которые были эвакуированы из-за паводков, передает inAktau.
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