Посольство РФ опровергло данные об отмене на Шри-Ланке сбора для россиян

Российское посольство на Шри-Ланке в понедельник, 16 октября, опровергло сообщения об отмене консульского сбора за оформление въездной визы для граждан РФ, прибывающих на территорию островного государства.
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