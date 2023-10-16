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Посольство РФ опровергло данные об отмене на Шри-Ланке сбора для россиян

Посольство РФ опровергло данные об отмене на Шри-Ланке сбора для россиян

Российское посольство на Шри-Ланке в понедельник, 16 октября, опровергло сообщения об отмене консульского сбора за оформление въездной визы для граждан РФ, прибывающих на территорию островного государства.

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