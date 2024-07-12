Сколько в день нужно ходить пешком, чтобы улучшить память

Исследования в области нейронауки пролили свет на глубокое воздействие ходьбы на наш мозг. Это не просто физическая активность, ходьба задействует несколько областей мозга и запускает каскад неврологических преимуществ.
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