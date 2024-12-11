Страсти по Бабуру как отражение линии на «перековку» узбекской идентичности ﻿

Рустам МАСАЛИЕВ На днях распространена информация о том, что власти Андижана желают перенести памятник полководцу, поэту и политику Захир-ад-дину Мухаммаду Бабуру с одноименной площади в другую часть старого города, «где он родился и вырос, и которая олицетворяет узбекскую историю» (по сути, на задворки).