БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Страсти по Бабуру как отражение линии на «перековку» узбекской идентичности ﻿

Страсти по Бабуру как отражение линии на «перековку» узбекской идентичности ﻿

Рустам МАСАЛИЕВ На днях распространена информация о том, что власти Андижана желают перенести памятник полководцу, поэту и политику Захир-ад-дину Мухаммаду Бабуру с одноименной площади в другую часть старого города, «где он родился и вырос, и которая олицетворяет узбекскую историю» (по сути, на задворки).

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