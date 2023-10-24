Турагент перечислил страны, для отдыха в которых россиянам не нужны визы

МОСКВА, 24 октября, ФедералПресс. Генеральный директор турагентства Space Travel Артур Мурадян рассказал, как решение Шри-Ланки о введении бесплатных виз увеличит интерес туристов к стране и какие страны предлагают россиянам тур без оформления визы.
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