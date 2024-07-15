Лавров выступит на Генеральной Ассамблее ООН 28 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует выступить на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН 28 сентября, следует из расписания, которое опубликовал офис председателя 78-й сессии ГА.
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