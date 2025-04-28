Минобороны РФ: артиллеристы ВДВ ударили по скоплению ВСУ в районе Часова Яра

Работа велась в плотном взаимодействии с расчетами БПЛА Артиллеристы-десантники Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли артиллерийский удар из систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» по скоплению пехоты украинской армии в районе Часова Яра, сообщили в Министерстве обороны России.