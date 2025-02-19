В Ленобласти часть регионального маткапитала можно потратить на детские товары и питание

Пары, которые стали родителями во второй раз, смогут совершить покупки на 20 тысяч рублей В Ленинградской области использовать средства регионального материнского капитала теперь можно и на детские товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии