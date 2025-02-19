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Петербургский дневник

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В Ленобласти часть регионального маткапитала можно потратить на детские товары и питание

В Ленобласти часть регионального маткапитала можно потратить на детские товары и питание

Пары, которые стали родителями во второй раз, смогут совершить покупки на 20 тысяч рублей В Ленинградской области использовать средства регионального материнского капитала теперь можно и на детские товары.

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