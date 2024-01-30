Американская модель не работает?

Власти и политики США представляют интересы транснациональных корпораций, а не простых граждан, уверен гость Оксаны Бойко — директор аналитического центра «Институт Азии» и бывший кандидат в президенты США от партии зелёных Эмануэль Пастрайх.
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