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Рязанские новости

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Рязанская область получит 498 млн рублей на лекарства

Рязанская область получит 498 млн рублей на лекарства

Средства выделят в виде дотаций из федерального бюджета и направят на обеспечение 7 тысяч пациентов с онкологией, сердечно-сосудистыми, орфанными и аутоиммунными заболеваниями, а также сахарным диабетом.

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