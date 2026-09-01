В Венесуэле американцы пришли на места россиян

В рамках «крупнейшей нефтяной сделки в истории», объявленной президентом США Дональдом Трампом, американская компания North American Blue Energy Partners (NABEP) получила контроль над 17 нефтяными проектами в Венесуэле.
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